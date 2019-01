Hoje às 12:21 Facebook

O investimento total ascende aos 89 mil euros.

O município de Olhão equipou as 118 salas de aula do pré-escolar e 1.º Ciclo da rede pública do concelho com sistemas de projeção, computadores, videoprojetores e respetivas telas ou quadros de porcelana.

