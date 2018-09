Hoje às 18:18 Facebook

A Câmara de Olhão quer trazer a área do Porto de Pesca que confina com a rua 16 de Junho "para dentro da cidade", criando no local uma zona de fruição pública e novos espaços de amarração para barcos de recreio.

A execução deste projeto já foi adjudicada e insere-se nos planos de requalificação da zona ribeirinha de Olhão, desde a entrada poente da cidade até à rotunda junto à antiga fábrica da Bela Olhão.

