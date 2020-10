Madrinha da noiva abandona casamento após teste positivo à covid-19

A madrinha de uma noiva viu-se obrigada a não participar no casamento após testar positivo ao novo coronavírus. O caso aconteceu no sábado passado, numa cerimónia que decorreu no Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, no Algarve.

Ao chegar à unidade hoteleira, a mulher recebeu um telefonema com o resultado de um teste que tinha realizado antes do dia do matrimónio. Testou positivo à covid-19 e de imediato informou o hotel, acabando por abandonar o local ainda antes de a cerimónia do casamento começar, pelo que nem chegou a passar a noite naquele espaço.

A informação foi confirmada ao JN pela diretora-geral do Real Marina Hotel & Spa, Sílvia Cruz, que garante terem sido acionadas todas as medidas para minimizar os riscos.

A mesma fonte assegurou ainda que o casamento "cumpriu todas as obrigações legais, tendo sido visitado pelas autoridades que comprovaram esse mesmo facto."