Sismo de magnitude 4,4 sentido no Algarve

Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter foi registado, este sábado, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na zona do Algarve pelas 21.03 horas, anunciou a entidade.

O epicentro localizou-se a cerca de 85 quilómetros a sul de Faro. "Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Olhão (Faro)", indicou o IPMA, numa nota emitida na sua página na Internet.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, o sismo foi também sentido esta noite em vários pontos ao longo da costa de Huelva, tendo o seu epicentro em alto mar, entre a costa da província e a costa portuguesa.

Segundo o Instituto Nacional Geográfico (IGN) espanhol, o sismo ocorreu às 22.03 horas locais (21.03 hora de Lisboa), com o ponto de partida do terramoto a uma profundidade de 13 quilómetros.

O serviço de emergência local informou que tinham sido recebidas chamadas de pessoas a indicar que tinham sentido um pequeno tremor de terra, que durou vários segundos nos municípios de Lepe, Ayamonte e Cartaya. Também em Espanha não houve informações, até ao momento, do registo de danos materiais ou pessoais. Na costa portuguesa, "foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Albufeira, Faro e Loulé (Faro)", concluiu o IPMA.