Funcionário municipal morre em colisão entre camiões em Olhão

Uma colisão entre dois veículos pesados causou um morto, esta quinta-feira, em Olhão. A vítima mortal é um funcionário da empresa municipal Ambiolhão, que se encontrava no exterior do camião de recolha do lixo.

O acidente ocorreu na Variante Nascente, que dá acesso à zona industrial.

Joaquim Gomes, 60 anos, estava ao serviço da empresa municipal e procedia à recolha de resíduos. Ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Há também um ferido ligeiro, o condutor do veículo que colidiu com o da Ambiolhão.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, estão no local 18 operacionais dos bombeiros de Olhão, INEM e PSP apoiados por 8 veículos. A estrada que liga a zona industrial ao Bairro dos Pescadores está cortada.