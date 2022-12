Um morto em colisão na N398 em Olhão

Hoje às 21:50 Facebook

Um homem morreu ao final da tarde desta sexta-feira na sequência de uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 398, sentido Olhão/Moncarapacho, no concelho de Olhão.

A colisão ocorreu por volta das 18.18 horas numa rotunda na N398, no acesso à A2, revelou, ao JN, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

No local estiveram 14 operacionais dos Bombeiros Municipais de Olhão, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal, apoiados por sete veículos.

Por volta das 21 horas a via permanecia cortada, segundo fonte do CDOS de Faro.