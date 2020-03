AMAL vai comprar 30 ventiladores para ajudar no combate à pandemia

Hoje às 16:53 Facebook

A AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve vai comprar 30 ventiladores para dar ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), com o objetivo de reforçar o combate à pandemia do novo coronavírus.

A decisão, anunciada num comunicado divulgado esta terça-feira, foi tomada na segunda-feira, após uma reunião entre a AMAL, o CHUA e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve. Estes 30 ventiladores vão-se juntar aos quase 60 que o CHUA já tinha programado.

