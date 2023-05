Bebé que morreu em Portimão tinha ido à urgência dois dias antes

Foi diagnosticada bronquite à criança, no Hospital de Portimão. Receitaram-lhe antibiótica e teve alta.

O bebé de 11 meses que morreu, na sexta-feira, no Hospital de Portimão, depois de ter estado à espera para ser transferido para o de Faro, onde iria receber cuidados intensivos, já tinha recorrido ao serviço de urgência da mesma unidade hospitalar, dois dias antes. Nessa altura, foi-lhe diagnosticada bronquite, sendo-lhe receitado antibiótico. Os pais voltaram a levar a criança ao hospital, na sexta-feira, devido ao agravamento dos sintomas. O bebé, de nacionalidade britânica, morreria, horas depois, com um derrame do pericárdio.

Segundo fonte hospitalar, na quarta-feira, o bebé terá dado entrada na urgência com queixas de tosse, dificuldades em respirar e secreções nasais. Depois de ter sido diagnosticado com bronquite, acabou por lhe ser dada alta.