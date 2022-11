Bloco de partos do Hospital de Portimão encerrado até segunda-feira

O bloco de partos do Hospital de Portimão encerrou nesta manhã de sábado e vai reabrir às 21 horas de segunda-feira, dia 14. As grávidas da região, com sintomas de trabalho de parto, devem dirigir-se ao Hospital de Faro, informou o centro hospitalar.

Tendo em conta a carência de pediatras para garantir as escalas, o bloco de partos do Hospital de Portimão vai estar encerrado durante o fim de semana e a próxima segunda-feira. A administração do hospital tem tentado suprimir esta carência junto de empresas privadas, mas não foi possível contornar o problema de modo a garantir a funcionalidade do serviço durante os próximos dias.

"De hoje até dia 14 [o bloco de partos estará encerrado], se entretanto (como estamos fazendo) não conseguirmos recuperar escalas. No entanto, a urgência de obstetrícia e ginecologia está aberta", indicou Paulo Neves, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Durante o verão o bloco de partos de Portimão esteve encerrado por diversas vezes, devido a dificuldades em assegurar as escalas de Pediatria, sobretudo aos fins de semana. O problema volta a repetir-se este mês de novembro.