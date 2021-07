Colisão frontal na Ponte Nova de Portimão provoca um morto

JN/Agências Hoje às 13:39 Facebook

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em consequência de uma colisão frontal ocorrida, esta segunda-feira, na Estrada Nacional (EN) 125, na Ponte Nova rodoviária de Portimão (Algarve).

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 11.50 horas, provocando a morte a uma mulher de 73 anos e ferimentos ligeiros em dois homens.

Fonte da GNR disse à Lusa que o acidente "envolveu duas viaturas ligeiras, que colidiram frontalmente, desconhecendo-se as causas que motivaram o choque frontal".

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR está a investigar os motivos que causaram o acidente.

A mesma fonte indicou que o acidente obrigou ao desvio do trânsito rodoviário no sentido Faro/Lagos para a localidade de Estombar, no concelho de Lagoa.

Na direção Lagos/Faro, o trânsito foi desviado para a rotunda de acesso ao hospital de Portimão.

As operações de assistência e socorro às vítimas envolveram 20 operacionais dos bombeiros de Portimão, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Cruz Vermelha Portuguesa e GNR, apoiados por nove veículos.