Concertos online animam fim de semana em Portimão

Portimão vai animar este fim de semana de recolhimento obrigatório, dias 21 e 22 de novembro, com concertos de artistas locais que podem ser vistos online nas redes sociais do município, a partir das 17 horas.

O projeto "Portimão, Dá-te Palco", promovido pela Câmara Municipal para, mais uma vez, apoiar os artistas locais, arranca já este sábado, 21 de novembro, com a participação dos agrupamentos Ally Jazz"n Soul (jazz), Paulo Luz Trio (jazz) e Banda Atlântica (sons afro/angolanos), com curadoria a cargo do Bar Marginália.

No domingo, dia 22, atuarão Rosa Martins, José Rodrigues, ​​​​​​​Korin e José & Vítor Guerreiro, que interpretam temas da música ligeira, alguns deles originais, sob curadoria do produtor musical Luís Loução.

