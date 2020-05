Covid-19 dá o mote a edição especial da Corrida Fotográfica de Portimão

Hoje às 17:16 Facebook

No ano em que comemora o vigésimo aniversário, a Corrida Fotográfica de Portimão readapta-se aos tempos atuais de pandemia e o concurso é aberto a todo o país. Os interessados em participar devem inscrever-se, obrigatoriamente, a partir desta sexta-feira, 22 de maio, até 7 de junho, tendo sido estabelecida como data limite para o envio das fotografias as 24 horas do dia 28 de junho.

Se os concorrentes não podem ir à Corrida Fotográfica de Portimão, por causa da covid-19, vai a Corrida Fotográfica ter com eles, a qualquer ponto do país. Nesta edição, o certame não exige que os fotógrafos rumem até Portimão num determinado dia e cinjam o seu trabalho ao concelho e a um curto período de tempo. A organização explica a mudança: "O evento não vai decorrer dentro dos moldes habituais, quer nos temas, quer no modelo de participação presencial, de um só dia e envolvendo um grupo significativo de participantes".

Assim, a 20.ª edição do evento, que era hábito ter lugar em maio, vai ter desta vez uma edição especial covid-19. A nova fórmula reflete-se até nos quatro temas escolhidos, adaptados à realidade atual: Tempos Estranhos, Sinais de Distância, Lugares de Esperança e Solidariedade.

Dado que este ano, excecionalmente, não será exigida a presença individual e circunscrita ao território do município de Portimão, poderão participar fotógrafos de qualquer ponto do país, através de uma inscrição eletrónica gratuita. As imagens dos quatro temas propostos, em formato JPEG, serão depois enviadas por via online.

