Detetado surto no parque de campismo de Alvor com 13 infetados

O mais recente surto de covid-19 no Algarve foi detetado no parque de campismo de Alvor, em Portimão, envolvendo uma centena de pessoas, embora para já tenham sido identificados apenas 13 casos positivos.

Na conferência de imprensa quinzenal da Comissão Distrital de Proteção Civil do Algarve, a delegada regional de Saúde Ana Cristina Guerreiro sublinhou que o número de casos pode vir a aumentar, estando ainda testes a decorrer, indicando que as pessoas envolvidas no surto são "maioritariamente estrangeiras".

Além deste, os surtos que mais preocupam as autoridades, segundo a delegada regional, estão relacionados com clubes de futebol, sobretudo no escalão sub-23, e com grupos religiosos evangélicos em Faro, Olhão e Portimão.

Ao todo, são 34 os casos identificados nos grupos religiosos e 31 em clubes de futebol de Almancil (Loulé) - onde se concentra o maior número de casos -, Faro e Olhão, com registo de infeções entre as camadas mais jovens.

Os casos relacionados com os grupos religiosos devem-se ao facto de as pessoas estarem "num espaço fechado, eventualmente com maior proximidade do que deviam e em que cantam e falam alto", referiu, notando que cantar "é uma atividade de risco".

Existem ainda 50 escolas com casos dispersos, num total de 86, embora ainda não tenha ocorrido nenhum surto em ambiente escolar, frisou, acrescentando que não são os locais com maior índice de transmissão.

No total das escolas no Algarve, a maioria dos infetados (72) são alunos, sendo 14 funcionários, entre auxiliares e professores.