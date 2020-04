Discursos do 25 de Abril em Portimão vão ser traduzidos em língua gestual

Hoje às 17:10 Facebook

Os discursos do 25 de Abril em Portimão, que este ano vão ser apenas transmitidos na página de Facebook do município, não havendo sessão pública presencial, têm uma outra novidade: vão ser traduzidos em língua gestual portuguesa.

A tradutora vai ser Daniela Anastácio, uma jovem algarvia. Aliás, segundo revelou fonte da autarquia, "é tudo produzido aqui em Portimão, desde a transmissão à tradução simultânea em língua gestual".

Devido ao atual confinamento em virtude da pandemia da Covid-19, este ano os portimonenses vão comemorar o 25 de Abril em casa. O programa oficial que assinala o 46º aniversário da Revolução dos Cravos vai ter como principal palco o Facebook do município.

As iniciativas online começam esta sexta-feira, dia 24. No âmbito do programa Biblioteca em Casa, arranca, às 18 horas, no Facebook, a atividade para toda a família "O Cravo, símbolo da Revolução, como se faz?", produzida pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, seguindo-se, uma hora depois, e também para toda a família, a iniciativa "Cravos como mote de união e esperança".

