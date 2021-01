Em confinamento, "Portimão à Mesa" leva refeições ao domicílio

Hoje às 17:23 Facebook

O confinamento está prestes a voltar, mas, em Portimão, quem quiser, pode usar um serviço gratuito de entrega de comida ao domicílio, apoiando a restauração local.

A medida, que abrange as três freguesias do concelho, faz parte do programa camarário "Portimão Dá a Mão à Economia Local", criado com o objetivo de ajudar as empresas e as famílias a atenuar os efeitos nefastos da atual pandemia, e visa contribuir para manter a atividade no setor da restauração, ao fazer chegar à mesa dos portimonenses os sabores da gastronomia e da doçaria, sem qualquer encargo extra para restaurantes e clientes.

