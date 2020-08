Festa da gastronomia "Arrebita Portugal" arranca em Portimão

Hoje às 16:51 Facebook

A primeira edição do "Arrebita Portugal", evento que pretende levar o melhor da gastronomia nacional a vários pontos do país, arranca em Portimão, Faro, e decorre entre os dias 21 e 23 de agosto.

Os chefs não vão ter como palco a cozinha, mas sim alguns dos mais icónicos espaços comerciais da cidade. A comida vai ser servida pelos próprios cozinheiros nos estabelecimentos comerciais existentes no percurso: sapatarias, lojas de roupa, tabacarias, óticas e joalharias. Cada chef tem a cargo a criação de um prato doce ou salgado, entre os 5 e os 8 euros, para degustar "on the go", utilizando na sua confeção produtos locais e da época.

Durante três dias, 15 chefs - jovens cozinheiros em ascensão e nomes já consolidados do panorama nacional - confecionam pratos de "street food" inspirados nas tradições da região algarvia e na cozinha do mundo, recorrendo para isso aos melhores produtos locais.

