Festival de música Eletric Daisy Carnival vai a Portimão celebrar 25 anos

Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Praia da Rocha, em Portimão, Faro, vai acolher o festival internacional de música eletrónica Eletric Daisy Carnival (EDC) entre os dias 18 e 20 de junho de 2021.

O evento, que, segundo os organizadores, é "o maior festival de música eletrónica do mundo", vem juntar-se aos já anunciados Rolling Loud e Afro Nation, cujas edições de 2020 foram adiadas para o próximo ano. Segundo os promotores do EDC, este será um regresso do festival à Europa, no ano em que comemora um quarto de século.

"O EDC, que ocorre todos os anos em Las Vegas, tem vindo a ter presença assegurada igualmente na China, México e Japão. Desta vez, Portugal foi o país escolhido, na Europa, para receber em exclusivo esta edição especial", revelaram os organizadores do festival.

Leia mais em Sul Informação