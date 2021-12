Fogo em duas casas faz cinco desalojados em Portimão

JN/Agências Hoje às 17:30, atualizado às 20:42 Facebook

Um incêndio destruiu, este sábado, duas habitações, provocando cinco desalojados em Portimão.

"As habitações ficaram bastante afetadas e sem condições de habitabilidade", explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa.

O fogo deixou desalojadas cinco pessoas, estando a ser avaliado se vão recorrer a ajuda de familiares ou se terão de ser realojadas pela Proteção Civil municipal, adiantou a mesma fonte do CDOS de Faro.

O alerta para as chamas foi dado pelas 13.40 horas, tendo sido combatidas pelos bombeiros de Portimão e de Lagoa. A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio.

No local estiveram 27 operacionais e 14 viaturas das duas corporações de bombeiros e ainda da PJ, PSP, EDP e Proteção Civil.