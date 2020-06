Funcionários dos hotéis de Portimão vão fazer testes quinzenais à covid-19

Hoje às 18:07 Facebook

Os funcionários das unidades hoteleiras do concelho de Portimão, em Faro vão fazer testes quinzenais à covid-19, de acordo com um protocolo que será estabelecido entre a Câmara Municipal e o Algarve Biomedical Center (ABC).

Os testes vão ser feitos no "drive-thru" a funcionar no Portimão Arena. A medida foi acertada na sequência de uma videoconferência que juntou, esta quinta-feira, a delegada de Saúde de Portimão, a Proteção Civil Municipal, os diretores de hotelaria de Portimão e a presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, a quem foi transmitida a preocupação dos hoteleiros sobre a contratação de recursos humanos a empresas de trabalho temporário e com a forma como esse pessoal é gerido.

