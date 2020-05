Homem morre afogado e jovem desaparece em Alvor

Hoje às 17:31 Facebook

Um homem de 69 anos morreu afogado, na manhã desta terça-feira, na Prainha, em Alvor, e um jovem de 25 anos continua desaparecido no mar.

González dos Paços, capitão do Porto de Portimão, que está a coordenar as buscas, revela que o jovem terá tentado ajudar o "homem que estava no mar, quando este sentiu dificuldades a chegar a terra".

O alerta foi dado cerca das 10 horas e 20 da manhã e, segundo a mesma fonte, quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem estava já em paragem cardiorrespiratória.

