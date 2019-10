Idoso que desapareceu do hospital em Portimão foi encontrado morto

Marisa Rodrigues Hoje às 12:10 Facebook

Foi encontrado morto o idoso que desapareceu da unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve no dia 10.

José João Pereira Faustino, de 73 anos, estava internado devido a confusão e descompensação mental. Um popular descobriu o corpo ao final da tarde de quarta-feira num descampado, na zona de Palheiros, a poucos quilómetros do hospital.

José Faustino desapareceu no dia 10. Segundo Ana Magina, sobrinha do idoso, a unidade de saúde não alertou a família nem as autoridades. Foram os familiares que se aperceberam que tinha desaparecido, acabando por apresentar queixa contra o hospital.

Em comunicado, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, informou, na altura, que tinha aberto "um processo de inquérito no sentido de averiguar todos os factos". Acrescentou que estava a colaborar com as autoridades, a acompanhar o caso e em contacto com a família.

A GNR chegou a fazer buscas para encontrar o idoso, a pé e com um drone, sem sucesso.