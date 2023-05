INEM descarta abrir inquérito ao caso bebé que morreu à espera de transferência

Salomé Filipe e Marisa Rodrigues Hoje às 00:35 Facebook

Uma criança de 11 meses morreu, ao final da tarde de sexta-feira, no Hospital de Portimão, após ter aguardado algumas horas para ser transferida para a unidade de Faro, onde iria receber os cuidados intensivos de que necessitava, por se encontrar com um derrame do pericárdio. A ambulância especializada em transportes pediátricos inter-hospitalares encontrava-se inoperacional, por falta de médico. O INEM alega que não houve falhas na atuação das suas equipas e, por isso, descarta a abertura de um inquérito sobre o caso.

O INEM afirma ter recebido, às 14.18 horas, um pedido do Hospital de Portimão "para transporte de um bebé de 11 meses para uma unidade de cuidados intensivos pediátricos", nomeadamente, o hospital de Faro, que também integra o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Em Faro, a urgência pediátrica encontrava-se encerrada (ver caixa), mas haveria clínicos intensivistas disponíveis para receberem o bebé.

Vários problemas