Iniciativa "Convocados para Ajudar" angaria alimentos para pessoas carenciadas em Portimão

A Associação Teia D"Impulsos associou-se ao Centro Social de Nossa Senhora do Amparo, em Portimão, para criar a iniciativa "Convocados para Ajudar", destinada a angariar alimentos para pessoas carenciadas do concelho.

O objetivo é angariar alimentos para o Centro Social de Nossa Senhora do Amparo, que distribui cerca de 100 refeições diárias no concelho de Portimão - número que se prevê que cresça ao longo dos próximos meses. Todas as semanas, de 21 de maio a 19 de junho, a associação Teia D"Impulsos vai divulgar as necessidades de alimentos em falta.

