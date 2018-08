S.A. Hoje às 15:43, atualizado às 16:33 Facebook

Twitter

Uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de mercadorias na EN125, zona de Portimão, causou um morto e obrigou ao corte total da via, esta sexta-feira.

O acidente ocorreu cerca das 14.55 horas, segundo alerta recebido pelas autoridades, disse fonte da GNR ao JN.

A colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de mercadorias ao quilómetro 41,2 da EN125, na zona de Companheira, no sentido Portimão-Lagos, causou um morto e obrigou ao corte total da via, acrescentou a mesma fonte, sublinhando que estão vários meios no local.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é visível que o veículo ligeiro de mercadorias se incendiou.

Fonte dos Bombeiros de Portimão explicou que, quando chegaram ao local, minutos após o alerta, encontraram o veículo ligeiro de mercadorias tomado pelas chamas e, após extinção das mesmas, havia uma vítima já cadáver no interior.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a vítima mortal ficou encarcerada na viatura após a colisão. O veículo pesado ficou tombado na via.

O condutor do veículo pesado sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o Hospital de Portimão.

Às 16.30 horas ainda não havia previsão da reabertura ao trânsito.