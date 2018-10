Hoje às 16:58 Facebook

Se, até domingo, sair à rua e vir um mergulhador gigante a sobrevoar a sua casa, um Cornetto, ou mesmo um pastor alemão, não se assuste, olhe para o céu e procure os restantes balões de ar quente que estão a participar no festival de balonismo Rubis Gás Up.

Ao todo, são 20 balões de vários pontos do globo que estão no Algarve. O Sul Informação viajou num deles, entre o Morgado do Reguengo e Odiáxere, e mostra-lhe como foi a experiência.

