Uma embarcação marítimo-turística embateu, no domingo, numa gruta, na orla marítima do concelho de Lagoa, no Algarve, causando dois feridos ligeiros.

A embarcação, com 22 passageiros e quatro tripulantes, embateu na entrada da gruta de Alfanzina, na costa da praia do Carvoeiro, em Lagoa, disse a mesma fonte.

Segundo o capitão do Porto de Portimão, um dos feridos foi levado para o hospital, "por precaução", e a embarcação seguiu para Portimão pelos seus próprios meios.