Fuga de gás seguida de explosão causa dois feridos em Portimão

Uma fuga de gás, seguida de explosão, causou dois feridos ligeiros no segundo piso de um apartamento situado na rua Coca Maravilhas, em Portimão.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Portimão, Richard Marques, indicou que o incidente ocorreu cerca das 10.30 horas. Tratou-se de uma fuga de gás, seguida de uma explosão, não se tendo verificado qualquer incêndio.

De acordo com o comandante, a explosão fez dois feridos, uma mulher de 62 anos e um homem de 70, que foram assistidos no local pelo INEM devido a queimaduras de segundo grau nos membros inferiores e na face. Os feridos foram estabilizados pelo INEM e levados, posteriormente, para o hospital de Portimão.

Apesar de a explosão ter provocado danos de grande extensão, com projeção para a via pública, a inspeção realizada por técnicos da câmara apurou que não há riscos na estrutura do edifício, de acordo com Richard Marques.