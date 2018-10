Homem morre atropelado por comboio em Portimão

Hoje às 15:31 Facebook

Um homem de 21 anos morreu, esta segunda-feira, vítima de atropelamento por um comboio nos arredores da cidade de Portimão, no distrito de Faro.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 10:20, próximo da Avenida V6, onde não existe qualquer passagem de nível, quer para peões quer para veículos.

A mesma fonte indicou que o homem, de nacionalidade portuguesa, foi atropelado pelo comboio que saiu de Portimão e que tinha como destino a cidade de Lagos, tendo o óbito sido declarado no local.

Por seu turno, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que "são desconhecidas as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento, tendo sido chamada a Polícia Judiciária para apurar as causas do acidente".

O atropelamento obrigou ao corte temporário da linha ferroviária que foi, entretanto, restabelecida.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 18 operacionais dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP, apoiados por sete viaturas.