Linha do Algarve reaberta após comboio albaroar automóvel

A circulação ferroviária na Linha do Algarve reabriu às 14.50 horas, depois de ter estado cerca de hora e meia encerrada devido ao abalroamento de um automóvel por um comboio, em Portimão.

O acidente causou ferimentos ligeiros no condutor do veículo automóvel, um homem, português, de 88 anos, cuja viatura foi atingida pela composição ferroviária às 13.37 horas, hora a que as equipas de socorro receberam um alerta "para um abalroamento ferroviário na passagem de nível de Portimão", precisou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS).

O acidente causou a interrupção da circulação ferroviária na linha do Algarve, que liga Lagos a Vila Real de Santo António.

A Linha do Algarve é composta em dois ramais, um com destino a Lagos (onde se situa a estação de Portimão) e outro até Vila Real de Santo António.

A linha oriunda de Lisboa faz ligação à do Algarve em Tunes, no concelho de Silves.

No local do abalroamento, a prestar assistência de socorro, estiveram sete veículos apoiados por 15 operacionais, entre bombeiros, polícia e elementos da empresa Infraestruturas de Portugal.