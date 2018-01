Pai ajudou a salvar menino de sete anos que caiu a um poço

Marta Neves Ontem às 21:47 Facebook

Um menino de sete anos caiu este domingo a um poço, com 20 metros de profundidade, na aldeia de Figueira, na freguesia de Mexilhoeira Grande, Portimão. O pai, de 41 anos, atirou-se em seu auxílio, tendo conseguido manter a criança à superfície até à chegada dos bombeiros.

De acordo com Richard Marques, comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão, o acidente aconteceu por volta das 15.45 horas. "Chegados ao local, encontramos pai e filho dentro do poço agarrados a um cabo que existia no interior", referiu o comandante.

Para o resgate foram acionados 22 operacionais, auxiliados por dez veículos.

O salvamento demorou nove minutos. "Primeiro o recuperador [bombeiro] desceu para resgatar a criança. Depois, o pai", descreveu Richard Marques.

Uma terceira vítima foi assistida no local: um homem, de 51 anos, que teve uma crise de ansiedade.

Para a aldeia foi também uma equipa de psicólogos do INEM para assistir os familiares mais próximos.

O menino sofreu apenas ferimentos ligeiros, mas por precaução foi transportado, juntamente com o pai, ao Hospital de Portimão.