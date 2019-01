Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Escalaram menos barcos em Portimão, mas eram, em média, de maiores dimensões.

O Terminal de Cruzeiros do Porto de Portimão acolheu mais de 36 mil passageiros ao longo do ano de 2018. Apesar de as obras previstas para esta infraestrutura portuária estarem atrasadas e de o Governo admitir que houve um "deslizar dos prazos", houve um crescimento de 23% no número passageiros, em relação a 2017.

Leia mais em Sul Informação