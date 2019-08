Museus de Portimão e de Loulé são os únicos do Algarve a receber financiamento do ProMuseus

Hoje às 18:35 Facebook

Dos cinco museus algarvios que integram a Rede Portuguesa de Museus, só os de Portimão e de Loulé receberam apoios.

Os Museus de Portimão e de Loulé são os dois únicos do Algarve a receber financiamento do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus - ProMuseus. No caso do Museu de Portimão, foi um dos contemplados com apoio financeiro deste programa, na Área 8 - Transformação Digital, com o projeto "Moedas do Arade. Dois mil anos de história", para cuja implementação vai receber 13.920 euros.

