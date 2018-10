Música, Natureza, Gastronomia e Street Art são os pratos fortes de outubro no Algarve

Hoje às 14:53 Facebook

Dezenas de eventos culturais e desportivos que vão decorrer ao longo do mês nos 16 concelhos do Algarve estão em cartaz no "Guia Algarve".

Moda Vestra, por João Frade, Ana Perfeito e Sickonce (evento "365 Algarve"), o 9.º Festival de Observação de Aves, de 4 a 7 de outubro, em Sagres (Vila do Bispo), e a Rota do Petisco, odisseia gastronómica que começa dia 4, por restaurantes e pastelarias do Algarve com ementas inspiradas em produtos locais, são os eventos com chamada de capa no "Guia Algarve" do corrente mês.

