Passageiro de cruzeiro resgatado ao largo de Portimão

Um passageiro que seguia no navio de cruzeiro "Saga Pearl II" foi resgatado, no sábado de manhã, pela Polícia Marítima, ao largo de Portimão.

"O piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão foi contactado hoje, pelas 11 horas, pelo agente de navegação do navio de cruzeiro Saga Pearl II, solicitando o resgate de um passageiro para ser assistido no hospital", lê-se em comunicado divulgado este domingo no site da Autoridade Marítima Nacional.

A vítima, de nacionalidade britânica e 75 anos, "sofria de uma doença crónica que requeria assistência médica especializada", indica a nota, que acrescenta que o homem foi encontrado "consciente e estável".

O passageiro foi resgatado por uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo, para onde foi transportado, antes de ser transferido para o Hospital de Faro por uma ambulância dos bombeiros de Lagoa.