Piloto suíço despista-se a 265 km/hora em Portimão

O piloto suíço Nicolas Maulini despistou-se a cerca de 265 quilómetros por hora, ao final da manhã deste sábado, na Michelin Le Mans Cup, que decorre no Autódromo Internacional do Algarve.

Assistido no local pelos médicos e enfermeiros oficiais da competição, Nicolas Maulini foi levado para o Centro Médico do Autódromo Internacional do Algarve, mas devido ao seu estado de saúde inspirar cuidados, foi transportado para o Hospital de Portimão, onde, de acordo com as primeiras informações, não corre perigo de vida.

Nicolas Maulini, de 37 anos, da DB Autosport, despistou-se a seguir à chamada reta da meta, quando em vez de virar à direita, seguiu em frente, ao pilotar um Nissan Norman M30, à velocidade de 264.7 quilómetros horários, na prova inserida na Categoria LMP 3.