Um japonês e três brasileiros são reforços "valiosos" do Portimonense

Permanência de Jackson Martínez continua a ser uma das dúvidas para a próxima época.

São quatro «jogadores valiosos», que chegaram para «enriquecer mais o plantel», garante Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense. O japonês Koki Anzai e os brasileiros Luquinha, Rômulo e Felipe, todos eles ex-Londrina, foram hoje apresentados oficialmente como reforços da equipa algarvia, numa conferência de imprensa onde não faltou o patrocinador principal do clube, também ele do Japão.

