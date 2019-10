Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube União Portimonense tinha fechado portas a 1 de Julho de 2018, expulso das suas instalações num edifício antigo da cidade de Portimão pela especulação imobiliária.

Mas esta que é a segunda mais antiga coletividade do concelho reabriu as suas portas no sábado, 26 de Outubro, em novo espaço na Rua de Olivença, bem no centro da cidade.

Leia mais em "Sul Informação".