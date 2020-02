Hoje às 17:08 Facebook

A Festa da Laranja regressa ao Mercado Municipal entre os dias 11 e 15 de fevereiro. Os clientes vão ter oportunidade de comprar o citrino ao preço especial de 69 cêntimos.

O público poderá experimentar também as propostas de alunos dos cursos de Cozinha e de Restauração e Bebidas da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, que vão fazer demonstrações culinárias nos cinco dias de evento, entre as 10 e as 12 horas.

