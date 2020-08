Mesmo sem festival, a sardinha vai "iluminar" a zona ribeirinha de Portimão

Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Portimão, este ano, não vai ter Festival da Sardinha, mas vai "honrar esta tradição gastronómica", que estava prevista para esta semana - 3 a 9 de agosto -, e vai acender as luzes que inspiram o logótipo do festival na ponte ferroviária.

A Câmara de Portimão realça que o festival, que se assinala desde 1985, é "mais do que um festival de verão", constituindo uma "das principais marcas da cidade"

O reacendimento das luzes na ponte, segundo a autarquia, pretende convidar "residentes e visitantes a degustar a habitual sardinha assada no prato ou no pão, acompanhada com a tradicional batata cozida e salada à algarvia, num dos restaurantes típicos situados nesta zona".

Leia mais em Sul Informação