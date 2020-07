Portimão convida Júlio Machado Vaz para assinalar o Dia Mundial dos Avós

Hoje às 17:06 Facebook

O psiquiatra Júlio Machado Vaz vai participar na conferência online "Avós e Netos - Gerir Emoções", no dia 27 de julho, às 21 horas. Esta iniciativa é a forma de o Município de Portimão se associar às comemorações do Dia Mundial dos Avós, que se assinala a 26 de julho.

Doutorado em Psicologia Médica, Júlio Machado Vaz "é reconhecido pelo seu trabalho, em particular no que concerne a temáticas relacionadas com os afetos e a sexologia. A sua obra é vasta, destacando-se os livros «O Sexo dos Anjos», «O Fio Invisível», «Estes Difíceis Amores», «O Amor é» ou «Era uma vez um Professor», entre outros", realça a Câmara de Portimão.

Nesta conferência "Avós e Netos - Gerir Emoções", "as emoções, os afetos, a família e o distanciamento social serão temas de conversa entre Júlio Machado Vaz e os participantes, num momento em que a covid-19 alterou o modo como nos relacionamos, afetando de forma mais significativa os seniores, que se sentem mais isolados".

