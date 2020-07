Portimão cria Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo

Hoje às 16:32 Facebook

O Município de Portimão, em Faro, já tem um Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), após ter sido assinado na passada segunda-feira, dia 6 de julho, um protocolo que formaliza a criação desta nova resposta na área social.

De acordo com a Câmara de Portimão, o NPISA "vem dar seguimento ao trabalho local que tem vindo a ser desenvolvido por entidades locais e públicas em prol das pessoas em situação de sem-abrigo em Portimão, permitindo uma melhoria das respostas já existentes".

Coordenado pelo Município de Portimão, através da Divisão de Habitação, Desenvolvimento Social e Saúde, o Núcleo conta desde já com várias entidades parceiras, como é o caso do Instituto de Segurança Social - Centro Distrital de Faro, o CHUA - Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a Associação para o Planeamento da Família - Delegação Algarve, a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Portimão, o GRATO - Grupo de Apoio aos Toxicodependentes e o MAPS - Movimento de Apoio à Problemática da SIDA. Ao abrigo do protocolo firmado, as entidades "assumem vários compromissos que visam a promoção das condições da autonomia e do pleno exercício da cidadania pela população em situação de sem-abrigo".

