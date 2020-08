Portimão "enche" o palco do TEMPO para celebrar 100 anos de Amália

Hoje às 14:36 Facebook

Uma dezena de cantores e guitarristas vão subir ao palco do TEMPO - Teatro Municipal de Portimão, no dia 12 de ​​​​​​​setembro, às 21 horas e 30, para protagonizar uma homenagem a Amália, no ano em que se comemora o centenário do nascimento da diva portuguesa.

Os artistas convidados para protagonizar espetáculo inédito "Amália Rodrigues - 100 Anos" "cantarão temas da diva do fado, com outras roupagens e ritmos, homenageando uma das mais queridas e aclamadas vozes de Portugal".

Ao palco, vão subir Alexandra, Marco Rodrigues, Júlio Resende, Luana Velasquez, Laura Abel e Suricata com Teresa Aleixo, bem como dos guitarristas Ricardo Martins, Luís Trindade e Cláudio Sousa.

