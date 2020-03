Portimão lança campanha entre a comunidade cigana para ajudar a travar a Covid-19

Hoje às 18:24 Facebook

Uma ação de sensibilização junto da comunidade de etnia cigana nos bairros sociais da Cruz da Parteira e das ​​​​​​​Cardosas/Mira Cabo, foi lançada, esta quinta-feira, pela Câmara de Portimão.

O objetivo é alertar as pessoas da comunidade cigana para "a importância da adoção de novos comportamentos sociais e boas práticas para a contenção da propagação" da Covid-19. A ação, que se vai prolongar pelos próximos dias, é mediada por técnicos do projeto de intervenção social e comunitária (Re)viver no Meu Bairro, em curso nos bairros sociais do concelho de Portimão. As visitas são apoiadas pela PSP.

