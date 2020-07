Portimão vive verão com propostas seguras para toda a família

Hoje às 18:18 Facebook

Passeios culturais, animação de rua, exposições, teatro, música e dança integram as propostas inspiradoras para toda a família, para viver o verão de 2020 em Portimão.

Quer ao ar livre, quer no interior, tudo vai ser feito "no rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária em vigor". "Não será devido à covid-19 que o programa preparado pelo Município de Portimão deixará de manter os motivos de interesse que fazem deste um dos mais apetecidos destinos de quem desfruta das merecidas férias e que, entre julho e setembro, tem ao dispor uma agenda recheada de atrativos, para miúdos e graúdos",, salienta a autarquia.

Com vista à retoma das atividades culturais e recreativas, "as características desta programação foram adaptadas no sentido de cumprirem integralmente as normas da Direção-Geral da Saúde e todas as recomendações aplicáveis".

