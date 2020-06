Portimonense faz primeira página do jornal francês L"Équipe

Hoje às 16:19 Facebook

O Portimonense tem, esta quinta-feira, 4 de junho, honras de primeira página num jornal internacional. Trata-se do francês L"Équipe, que faz manchete com a vitória dos algarvios frente ao Gil Vicente, no jogo que marcou o reinício da I Liga de futebol em Portugal.

A principal razão para a escolha é precisamente o facto de assinalar o reinício da I Liga de futebol em Portugal. É que, depois da Alemanha, Portugal é o segundo país a retomar as competições profissionais de futebol, depois da pandemia da covid-19, facto realçado pelo jornal desportivo.

