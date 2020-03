Hoje às 16:51 Facebook

Três produções com o selo do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) vão subir ao palco do Teatro Municipal de Portimão, entre março e junho.

O primeiro dos três espetáculos produzidos pelo ​​​​​​​TNDMII, a peça "Antígona", de Sófocles, encenada pela artista Mónica Garnel, está marcado para sábado, dia 7, às 21h30.

