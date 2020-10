Hoje às 14:07 Facebook

Todos os testes feitos ontem aos 98 utentes e funcionários do Lar Diogo Gonçalves, em Portimão, "deram negativo", revelou a presidente da Câmara portimonense, Isilda Gomes.

Os testes foram feitos depois da morte, esta quarta-feira, dia 14 de outubro, de um utente, um homem "na casa dos 50 anos e com muitas comorbilidades", que tinha sido internado no dia anterior e acabou por falecer no hospital de Faro, vítima da ​​​​​​​covid-19.

