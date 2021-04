Ciclista de 16 anos ferido com gravidade após colisão com carro

Inês Banha Ontem às 22:48 Facebook

Um rapaz de 16 anos ficou, este sábado à noite, ferido com gravidade quando andava de bicicleta, na sequência de uma colisão com um carro em Bengado, concelho de São Brás de Alportel. Outros dois ciclistas sofreram ferimentos ligeiros.

As vítimas, com idades compreendida entre os 16 e os 18 anos, foram transportadas para o Hospital de Faro, adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, que acorreram ao local, a par da Cruz Vermelha de Tavira. Há suspeita de que o ferido mais grave possa ter sofrido um "traumatismo cranioencefálico".

As circunstâncias do acidente, ocorrido pelas 20 horas, estão ainda por apurar. A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência, confirmou, ao JN, fonte oficial desta força de segurança.