Idosa desaparecida em São Brás de Alportel desde quinta-feira

As autoridades policiais e locais prosseguem, esta segunda-feira, com as buscas para encontrar uma mulher de 93 anos que está desaparecida desde quinta-feira em São Brás de Alportel, no distrito de Faro, anunciou hoje o município.

A mulher desapareceu na zona onde reside, na Cova da Muda, e ainda não foi possível definir o seu paradeiro, apesar dos esforços realizados ao longo na sexta-feira e durante o fim de semana pelas equipas de busca, contextualizou a autarquia, que pede a colaboração de voluntários para se unirem ao dispositivo que procura a idosa no terreno.

"O município de São Brás de Alportel informa que as autoridades continuam com as ações de busca de Maria Idalina Viegas, de 93 anos, desaparecida na tarde de 18 de março. Infelizmente, após quatro dias de incansáveis esforços, lamentamos informar que ainda não foi possível encontrar a nossa conterrânea", pode ler-se num comunicado divulgado pelo município.

Segundo a autarquia, foram ativados "novos meios e ações" para encontrar a idosa na área da serra do Caldeirão onde foi dada como desaparecida.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro remeteu quaisquer esclarecimentos para a GNR, a força que "está agora a coordenar as buscas" no terreno, mas, apesar dos esforços, a Lusa ainda não conseguiu contactar a força de segurança.

"Apelamos, uma vez mais, a toda a comunidade, para que toda a informação que possa ser relevante nesta operação de busca possa chegar à GNR", pediu a autarquia, disponibilizando para o efeito o número de telefone 289 840 800.

A mesma fonte pediu também a "quem tiver disponibilidade e condição física para ajudar nas buscas no terreno a dirigir-se à Cova da Muda" ou a "contactar a GNR, no local ou através do telefone" indicado.

"A operação, coordenada pelo Destacamento Territorial de Faro da GNR, contou este domingo, novamente com um vasto contingente de 42 efetivos da GNR, apoiados por 12 viaturas, uma equipa dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Serviços Sociais do município", referiu ainda a autarquia.

Além destes meios, as buscas têm contado com "mais de meia centena de voluntários da comunidade", assim como de elementos do Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção de Lisboa e elementos da Secção Cinotécnica do Comando Territorial de Évora ou "meios aéreos tripulados e não tripulados, nomeadamente com a equipa de operadores de drones da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro" da força de segurança.