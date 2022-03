Inaugurada área de serviço para autocaravanas em São Brás de Alportel

JN Hoje às 21:59 Facebook

Município quer ser uma referência deste setor turístico no Algarve. Tem capacidade para 25 "casas de férias"

Uma área de serviço para autocaravanas com capacidade para 25 veículos foi inaugurada este fim de semana em São Brás de Alportel, que quer ser referência no setor do autocaravanismo no Algarve. Em comunicado, a autarquia do distrito de Faro adianta que a nova área de serviço, localizada na EN2, visa atrair turistas que procuram a região para caravanismo, um segmento turístico que tem vindo a crescer no Algarve.

"Queremos que São Brás de Alportel seja uma referência na área do autocaravanismo do Algarve, com espaços que primam pela qualidade e pela autenticidade", afirmou a vice-presidente da autarquia, Marlene Guerreiro.

Integrada na Rota Serrana de Autocaravanismo do Algarve, a área de serviço, com capacidade para 25 autocaravanas e onde são permitidos animais de estimação, está localizada junto à entrada sul da vila, próxima das zonas de comércio e serviços.

Segundo o presidente da Câmara, Vitor Guerreiro, trata-se de "um investimento muito importante que irá ter um grande impacto na economia local e que vai mais uma vez afirmar o concelho como um território com uma localização de excelência e com um potencial natural enorme que importa valorizar".

Dos lugares, três são para caravanas de maior dimensão, havendo ainda uma zona de descarga de águas residuais domésticas e abastecimento de água, balneários, lavandaria, ecoponto, zonas de convívio, parque de merendas e campo de petanca. É também disponibilizada na nova área de serviço informação sobre atividades turísticas, prevendo-se que brevemente tenha um espaço para aquisição de produtos locais.

Para quem não tem autocaravana e quer ter essa experiência, a área irá disponibilizar brevemente a "autocaravana do amor", numa versão romântica do caravanismo, refere a autarquia.

A área está integrada num projeto intermunicipal de criação de uma rede de apoio ao autocaravanismo no Algarve, que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários. Uma operação conjunta entre os municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a Associação In Loco, que contou com um investimento total superior a 590 mil euros.